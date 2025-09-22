Búsqueda laboral: La municipalidad de Cutral Co necesita un profesional para una fábrica

El municipio de Cutral Co lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a profesionales en Ingeniería Industrial para incorporarse a la cooperativa de trabajo Cersinpat, fábrica dedicada a la producción de ladrillos cerámicos huecos. La convocatoria apunta a fortalecer el equipo técnico de la planta y acompañar su proceso de crecimiento y modernización.

Desde el municipio se informó que el puesto tiene como principales objetivos optimizar los procesos productivos, reforzar la estrategia comercial y contribuir activamente al desarrollo de la cooperativa junto a sus socios trabajadores. Entre los requisitos se solicita contar con título universitario en Ingeniería Industrial, experiencia mínima de tres años en industrias de procesos, conocimientos en gestión de ventas, conducción de equipos y manejo de herramientas informáticas.