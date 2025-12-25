El Centro Cultural Alberdi (CCA) dio a conocer los proyectos seleccionados que formarán parte de su programación anual de Artes Visuales 2026, tras finalizar el proceso de evaluación de la convocatoria abierta que cerró el pasado 7 de diciembre. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a cargo de Josefina Codermatz, tuvo como eje central promover la diversidad de miradas, lenguajes y enfoques en diálogo con el arte contemporáneo.

La convocatoria despertó un amplio interés y contó con la participación de artistas y colectivos de distintas disciplinas y trayectorias, tanto individuales como grupales. Luego de la evaluación realizada por un jurado especializado, se definieron los proyectos que integrarán el ciclo expositivo 2026, así como las propuestas específicas para la Vidriera del CCA, un espacio destinado a exhibiciones de formatos particulares.

Los artistas seleccionados para el ciclo expositivo anual son Solange Provoste, Andrés Bar, Colectivo Son Miradas, Colectivo Somos un Montón, Guillermina Gil, Kevin Catalán Menú, Damián Ezequiel Mellado, Matías Moriconi, Alejandra Ferrari, Carla Villarroel, Gastón Pereira y Julieta Namuncurá.

En tanto, para la Vidriera del Centro Cultural Alberdi fueron elegidas las propuestas de Adriana González Segarra, Sandra Morena Ruiz y Ailín Tornattore, que integrarán este espacio específico dentro de la programación 2026.

Al referirse a la convocatoria, Codermatz destacó la calidad y diversidad de los proyectos seleccionados. “Nos pone muy contentos ver la enorme diversidad y calidad de las propuestas. Estas convocatorias representan una gran oportunidad para acompañar a los artistas neuquinos, abrir espacios de encuentro y seguir fortaleciendo la escena cultural con propuestas contemporáneas, plurales y accesibles para toda la comunidad”, expresó.

Desde el Centro Cultural Alberdi subrayaron que la selección permitirá consolidar una agenda plural y representativa, en sintonía con los debates actuales del arte contemporáneo y con una fuerte impronta de acceso cultural para la comunidad. El jurado estuvo integrado por Viviana Campetti, artista visual y docente con amplia trayectoria en prácticas colectivas y territoriales; Carolina Scorcione, artista visual, performer y gestora cultural con experiencia nacional e internacional; y Sofía Torres Kosiba, artista transdisciplinar, curadora e investigadora con reconocida labor en museos, ferias y salones de todo el país.