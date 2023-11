Intentó quemar a su ex pareja y está internado grave

La historia se repite. Hombres violentos que intentan matar a sus ex parejas. Esta vez el hecho sucedió en Regina, cuando el agresor violó la orden de restricción en su contra, llegó a la casa de su ex y luego de una discusión en la que la golpeó salvajemente, intentó prenderla fuego. El autor del hecho fue detenido, pero como presentaba quemaduras graves, debió ser internado en terapia intensiva y aún no le pudieron formular cargos.

El hecho sucedió el martes por la tarde en el barrio 25 de Mayo de Villa Regina, en la calle Aluminé. El hombre llegó a la vivienda en la que supo convivir con la mujer. Su intención fue directamente atacarla, porque la golpeó salvajemente y una vez que la dejó tendida en el piso, la prendió fuego.

La mujer quedó atrapada dentro de la vivienda que comenzó a incendiarse, la rescataron los vecinos y su hija de 15 años.

Golpeada y desesperada, la mujer alcanzó a abrir una ventana y gritar. Su propia hija, de sólo 15 años , pudo advertir que algo sucedía con su madre. También que un denso humo negro salía de la vivienda , por lo que solicitó ayuda de sus vecinos, quienes acudieron al rescate, además de llamar a los bomberos.

La mujer quedó en shock hasta que llegaron los bomberos, la Policía y una ambulancia del hospital. En medio de un ataque de angustia, le relató a los uniformados lo que había sufrido y aportó la identidad del autor. Poco tiempo después el atacante fue detenido en la calle a varias cuadras del hecho.

El estado de salud de la mujer es bueno y pudo recuperarse rápidamente. Las heridas presentadas eran menores y también las quemaduras. En tanto que su ex pareja tenía quemaduras de segundo y tercer grado, por lo que debió ser trasladado a un sanatorio privado de Roca, donde permanece intenado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Desde el Ministerio Público se solicitó la formulación de cargos, pero su estado de salud le impide estar presente en la audiencia, por lo que la jueza de Garantías resolvió que permanezca con custodia hasta que pueda estar presente en la acusación.