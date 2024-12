A días del inicio de temporada destrozaron un parador en el balneario El Condor

A pocos días de que se inicie la temporada de verano, vandalizaron el parador central que está ubicado en el Balneario El Condor, a 30 kilómetros de Viedma. En los últimos meses se registraron varios robos. Según la estimación, las pérdidas alcanzan los 7 millones de pesos. La denuncia se realizó en la Comisaria 39 del Balneario El Cóndor.

Uno de los empresarios dueño del lugar, Carlos Godoy, utilizó las redes sociales para expresar el descontento de la situación. “A punto de comenzar la temporada, esto no es solo vandalismo, parece que nos quieren correr de El Cóndor, pero no saben que nos potencian. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Este lugar hizo que los jóvenes volvieran al balneario y todos estaban esperando que llegue el verano para volver. Así no dan ganas de invertir nunca más en el balneario. Lamentable”.

Según el empresario, los vidrios que destrozaron son de una calidad especial, fabricados para resistir las condiciones climáticas costeras. El reemplazo es oneroso y costará hacerlo en lo inmediato.

El parador se estaba acondicionando para la nueva temporada de verano y tenía previsto estar funcionando dentro de 20 días.

“Uno quiere hacer algo por El Cóndor y nos ocurre esto, la verdad que nos arruinaron, no sé qué vamos hacer”, lamentó.