Una tragedia vial conmocionó la madrugada de este lunes en el sur bonaerense. Un triple choque sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 798, entre las localidades de Hilario Ascasubi y Pedro Luro, dejó como saldo un hombre muerto y varios heridos, entre ellos pasajeros de un colectivo de larga distancia que tenía como destino final la ciudad de Viedma. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y movilizó a múltiples equipos de emergencia.

El hecho involucró a un automóvil, una camioneta y un ómnibus de la empresa Ceferino, que circulaba con pasajeros rumbo a la capital rionegrina. La víctima fatal sería un hombre oriundo de Hilario Ascasubi, quien conducía el vehículo de menor porte. Las causas del choque aún se investigan, aunque se presume que las condiciones de visibilidad y el estado de la calzada podrían haber influido en la mecánica del impacto. Según las primeras versiones, la conductora de la camioneta perdió el control por algún motivo e impactó al Peugeot que iba adelante —ambos en sentido sur-norte—, que se desvió de manera brusca y terminó colisionando de frente con el micro.

Tras el siniestro, personal de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y ambulancias del sistema de salud acudieron al lugar para asistir a los heridos y ordenar la circulación. Los pasajeros del colectivo fueron evaluados por profesionales médicos y algunos debieron ser trasladados a centros asistenciales de la zona. La ruta permaneció parcialmente cortada durante varias horas, mientras se realizaban las pericias correspondientes y se retiraban los vehículos involucrados.

Investigan las causas que originaron el trágico accidente Fotos: La Nueva

Desde la empresa de transporte Ceferino se informó que el colectivo había partido desde Retiro, con destino final la ciudad de Viedma, con paradas intermedias en distintas localidades de la región. Las autoridades trabajan en la identificación de los heridos y en la contención de los pasajeros, mientras se aguarda el resultado de las investigaciones judiciales para determinar responsabilidades.

Entre las personas lesionados figuran dos mujeres con domicilio en Pedro Luro, que ocupaban la camioneta Ford Ranger: Gloria Weinzettel, de 35 años, y Elena Telker de 52, quienes fueron trasladadas al hospital de Hilario Ascasubi. Mientras que Luis Carlos Almirón de 38, chofer del colectivo y oriundo de la capital rionegrina, fue derivado al hospital de Pedro Luro.