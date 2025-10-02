¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 02 de Octubre, Neuquén, Argentina
Narcomenudeo en el barrio

Otra vez encontraron drogas en la misma casa cerca de una escuela en Cutral Co

La Policía allanó una vivienda que se ubica a 100 metros de una plaza y a dos cuadras de una escuela.

Por Lucas Sandoval
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 20:51
Una denuncia anónima derivó en el operativo.

En Cutral Co, un nuevo operativo antidrogas volvió a poner bajo la lupa a una vivienda del barrio Progreso. Se trata de la misma casa que en julio ya había sido allanada por la Policía, con resultados similares: drogas, armas y hasta una camioneta secuestrada.

Esta vez, los investigadores encontraron cannabis y otros elementos vinculados con el microtráfico. En el lugar viven una pareja y sus dos hijos pequeños. Ambos adultos fueron imputados, aunque recuperaron la libertad bajo condiciones.

Lo que más inquieta es la ubicación del domicilio: a apenas 100 metros de una plaza y a escasos 200 metros de una escuela primaria y de un centro de salud. Sitios donde a diario circulan niños, familias y vecinos de todas las edades.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima recibida en la plataforma “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal. Durante casi un mes, la División Antinarcóticos reunió pruebas hasta obtener la orden judicial que permitió el allanamiento.

Del operativo participaron también efectivos del Comando Radioeléctrico, del GEOP y de la Dirección de Seguridad Interior, en un despliegue que buscó enviar un mensaje claro contra el microtráfico en la ciudad.

