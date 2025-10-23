Enfrentamiento entre familias por una casa dejó 8 detenidos y 2 heridos

Un violento enfrentamiento entre dos familias por la disputa de una vivienda en el barrio Don Bosco III en la ciudad de Neuquén terminó con 8 personas demoradas, entre ellas un menor de edad, y dos heridos con lesiones leves.

Todo ocurrió en la noche del miércoles. El conflicto se desató pasadas las 22.30 en calle Cacheuta, cuando un grupo de vecinos alertó a la policía por una pelea en la que participaban al menos 15 personas. Al llegar el primer móvil, los efectivos fueron recibidos con piedras y objetos contundentes, lo que obligó a pedir refuerzos.

De acuerdo con lo informado por el comisario Marcos Diocari, personal de la División Metropolitana tuvo que utilizar cartuchos antitumulto para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.

Noche violenta

El procedimiento terminó con ocho demorados, entre ellos un adolescente que quedó bajo la órbita de la Comisaría del Menor. Los demás quedaron a disposición de la Fiscalía de turno, que definirá las imputaciones correspondientes.

La policía confirmó que dos personas resultaron heridas, aunque las lesiones que recibieron no revistieron gravedad, porque no usaron armas de fuego.

Según trascendió el origen del conflicto es una vieja disputa por la tenencia de una vivienda en el sector, que ya había motivado intervenciones policiales. Por prevención, se reforzó el patrullaje en la zona ante el temor de nuevos incidentes.