El Senado aprobó por unanimidad la media sanción que declara de interés nacional a la Fiesta de los Canales de Riego y la Producción, que se realiza cada año en Luis Beltrán. La iniciativa busca reconocer el valor histórico, cultural y productivo de una celebración profundamente arraigada en el Valle Medio, vinculada al sistema de riego, la identidad agraria y el trabajo comunitario.

El senador Martín Doñate celebró la aprobación del proyecto y expresó su emoción por el respaldo institucional a una fiesta que “honra nuestra historia, nuestra identidad productiva y el enorme potencial de nuestro pueblo”. En sus redes sociales, compartió el orgullo de haber impulsado esta iniciativa junto a la senadora Mónica Silva, destacando “el mismo amor y compromiso en la defensa de nuestra democracia y el orgullo de ser beltranenses”.

Doñate también realizó un reconocimiento especial a Juan Carlos Apud y al equipo municipal que, durante su primera gestión, impulsaron el proyecto cultural e identitario que dio origen a la fiesta. “Nació de nuestras raíces y sigue creciendo con nuestra gente”, señaló el legislador, en referencia al trabajo colectivo que permitió consolidar la celebración como símbolo regional.

La Fiesta de los Canales de Riego y la Producción reúne cada año a productores, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos de toda la comarca, con actividades culturales, exposiciones, espectáculos y recorridos por el sistema de riego que da vida a la producción local. La declaración de interés nacional permitirá fortalecer su visibilidad, acceder a programas de financiamiento y proyectar su alcance a nivel federal. La media sanción será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

