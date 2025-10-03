¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 03 de Octubre, Neuquén, Argentina
RECONOCIMIENTO DEL SENADO

Declaran de interés nacional la Fiesta de los Canales de Riego en Luis Beltrán

La iniciativa fue aprobada por unanimidad y busca reconocer el valor histórico, cultural y productivo de la celebración. El senador Martín Doñate destacó el orgullo beltranense y recordó los orígenes del proyecto.

Por Fabian Rossi
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 10:01
La Fiesta de los Canales se realiza en el mes de febrero en Luis Beltrán

El Senado aprobó por unanimidad la media sanción que declara de interés nacional a la Fiesta de los Canales de Riego y la Producción, que se realiza cada año en Luis Beltrán. La iniciativa busca reconocer el valor histórico, cultural y productivo de una celebración profundamente arraigada en el Valle Medio, vinculada al sistema de riego, la identidad agraria y el trabajo comunitario.

El senador Martín Doñate celebró la aprobación del proyecto y expresó su emoción por el respaldo institucional a una fiesta que “honra nuestra historia, nuestra identidad productiva y el enorme potencial de nuestro pueblo”. En sus redes sociales, compartió el orgullo de haber impulsado esta iniciativa junto a la senadora Mónica Silva, destacando “el mismo amor y compromiso en la defensa de nuestra democracia y el orgullo de ser beltranenses”.

Doñate también realizó un reconocimiento especial a Juan Carlos Apud y al equipo municipal que, durante su primera gestión, impulsaron el proyecto cultural e identitario que dio origen a la fiesta. “Nació de nuestras raíces y sigue creciendo con nuestra gente”, señaló el legislador, en referencia al trabajo colectivo que permitió consolidar la celebración como símbolo regional.

El festejo reúne cada año a productores, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos de toda la comarca

La Fiesta de los Canales de Riego y la Producción reúne cada año a productores, instituciones educativas, organizaciones sociales y vecinos de toda la comarca, con actividades culturales, exposiciones, espectáculos y recorridos por el sistema de riego que da vida a la producción local. La declaración de interés nacional permitirá fortalecer su visibilidad, acceder a programas de financiamiento y proyectar su alcance a nivel federal. La media sanción será girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

