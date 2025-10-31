Terrible robo: les desvalijaron el local y están rearmando su sueño con la ayuda del barrio

Lo que comenzó como un proyecto lleno de ilusión terminó, por un momento, en pesadilla. Daiana Gallardo y su pareja habían inaugurado hacía pocas semanas “Camelia”, una lencería ubicada en Centenario, en la esquina de Perú y México, cuando en la madrugada del viernes pasado delincuentes forzaron la reja del local y se llevaron prácticamente todo.

El golpe fue doble: primero, un grupo de ladrones entró con bolsas y cajas para cargar la mercadería. Luego, una hora más tarde, otros dos aprovecharon el destrozo del frente para llevarse las notebooks donde la pareja registraba los avances del negocio, además de dinero en efectivo.

“Nos robaron la ropa, las mallas, la máquina de coser, la cafetera… todo lo que habíamos reunido con esfuerzo”, contó Daiana en declaraciones periodísticas.

Solidaridad extrema

Pese a la angustia, el cierre del local nunca fue una opción. Los jóvenes decidieron salir adelante con la solidaridad de su comunidad. Comerciantes de la zona se organizaron para donar insumos, y el emprendimiento lanzó una rifa con más de diez premios para recuperar lo perdido. Los números cuestan $6000 (o dos por $10.000) y se pueden adquirir a través del Instagram @camelia_lenceria_ o por WhatsApp al 2996217669.

“Ayer vino la mamá de una chica que tiene una estética y nos trajo telas y elásticos. Otra vecina nos prestó su máquina de coser. Son gestos que te levantan el ánimo”, relató la chica.

Mientras esperan que se identifique a los responsables, la pareja rescató lo positivo dentro de lo vivido. “Nos dolió mucho, pero también conocimos a gente increíble. Eso te da fuerza para volver a empezar”, dijo Daiana, que ya volvió al taller improvisado para seguir produciendo.