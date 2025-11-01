Graves incidentes en Centenario: un joven recibió dos disparos en el abdomen

Un joven de 17 años fue baleado en el abdomen y permanece internado en terapia intensiva tras ser operado de urgencia en el hospital Castro Rendón. Sucedió alrededor de las 7 de la mañana de este sábado, en un sector de Avenida Natalio Burd, cerca de Gabriela Mistral, en el barrio Huemul de Centenario. Los primeros indicios descartan un intento de robo: los investigadores creen que todo habría comenzado dentro de una vivienda y terminó en la calle, en medio de una riña que terminó con al menos dos disparos.

El joven fue auxiliado por personal del Hospital Natalio Burd, pero debido a la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre, fue derivado de inmediato al Castro Rendón, donde lo intervinieron quirúrgicamente. Según el último parte médico, su estado es estable, aunque continúa bajo observación en terapia intensiva.

Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 52 y de la Oficina de Investigación de la Zona Periferia II realizaron peritajes en el lugar y tomaron testimonios de los vecinos, quienes afirmaron haber escuchado gritos y detonaciones durante la madrugada.

Fuentes policiales confirmaron que el herido tiene antecedentes por robos cometidos años atrás, aunque no habría tenido conflictos recientes con otras personas. Las cámaras de seguridad del sector serán claves para reconstruir cómo se desencadenó el ataque.