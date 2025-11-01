¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 01 de Noviembre, Neuquén, Argentina
No pudieron ocultar las pruebas

Tiraron el arma por la ventana al ser allanados: cayeron con drogas y municiones

Durante el operativo realizado por la Comisaría Decimoquinta en el barrio San Martín de Cutral Co, dos jóvenes fueron identificados y les incautaron un revólver, más de 60 cartuchos y envoltorios con cocaína.

Por Lucas Sandoval
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 08:58
El revólver estaba en el patio inferior del departamento

En el marco de una causa judicial por abuso de armas, personal de la Comisaría 15º de Cutral Co llevó adelante un allanamiento en el barrio General San Martín. Allí identificaron a dos jóvenes, de 19 y 21 años.

En el lugar secuestraron 23 cartuchos y 6 vainas servidas calibre 32, 28 cartuchos calibre 25 y 12 calibre 38. En el patio inferior del departamento hallaron y secuestraron un revólver calibre 32 con seis cartuchos completos, el cual habría sido arrojado por uno de los detenidos al momento del ingreso de los policías.

También detectaron durante la requisa 26 envoltorios de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 14,4 gramos, y tres balanzas de precisión. Por esto, dieron intervención al personal de la División Antinarcóticos.

Uno de los jóvenes fue trasladado para su imputación, quedando a disposición de la fiscalía interviniente.

