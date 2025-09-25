Angustiante: denuncian a los dueños de un campo por vacas y caballos en estado de abandono

A escasos metros del aeropuerto de la ciudad, en un campo ubicado en las calles Pergamino y Laprida, se pueden ver escenas de profundo dramatismo, porque el ganado que poseen los propietarios de ese predio se encuentra desnutrido y deshidratado, en condiciones extremas de abandono.

De hecho, desde hace al menos dos días, una vaca está desfalleciente y caída sobre un alambrado, que cedió hasta desplomarse y quedar apoyado sobre el suelo, que muestra indicios de una profunda sequía.

Los vacunos que están en una situación similar serían 20, mientras que el mismo número de caballos se encontrarían en condiciones parecidas.

Desnutrición extrema

“Llamamos a la municipalidad, a zoonosis, a defensa civil. Nadie apareció ni nos dio una respuesta, y los propietarios del lugar ni se preocupan por esa situación extrema” se lamentó un vecino, en diálogo con Mejor Informado.

Desesperados, los residentes de campos vecinos filmaron un video que se volvió viral, en el que se muestra la triste postal del ganado. “Ya no sabemos qué hacer, ni cómo ayudar para que esto se revierta” se lamentó la misma fuente.