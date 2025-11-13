¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Emprendedores estafados

Del sueño europeo a la indemnización: el local de albóndigas suecas que naufragó en Bariloche

El proyecto Evropa Dum prometía traer un pedacito del Viejo Continente a la Patagonia, pero un conflicto por la habilitación del local lo dejó en ruinas antes de abrir. 

Por Fabian Rossi
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 10:23
Una historia de entusiasmo, reformas y trámites que terminó con sabor amargo: el local nunca pudo servir ni una albóndiga.

Bariloche estuvo a punto de tener su propio rincón europeo con Evropa Dum, un local que soñaba conquistar a locales y turistas con albóndigas suecas, hamburguesas alemanas y el clásico fish and chips. Pero el sueño se vino abajo antes de que el primer plato tocara la mesa.

El lugar elegido, sobre la Avenida de los Pioneros, parecía ideal, hasta que los emprendedores abrieron la puerta. “Era un desastre”, contaron: suciedad, mercadería vieja, y un entrepiso repleto de objetos ajenos. Aun así, pusieron manos a la obra, invirtieron en reformas, decoración, desagües nuevos y hasta heladeras industriales. Todo listo para abrir o eso creían.

Cuando fueron a pedir la habilitación municipal, se toparon con la peor noticia: el local tenía irregularidades ocultas en los planos, una escalera y un entrepiso “fantasma” y, para colmo, sin final de obra. La Municipalidad primero les dio un permiso provisorio, pero luego lo revocó y ordenó el cierre.

El sueño gastronómico se desmoronó. Los impulsores de Evropa Dum demandaron a los dueños del local por daños y perjuicios, y la Justicia les dio la razón. Un fallo civil determinó que los propietarios incumplieron su obligación de entregar un espacio apto para funcionar y los condenó a pagar una indemnización.

El tribunal incluso reconoció la “pérdida de oportunidad comercial”: el dinero que el emprendimiento podría haber ganado si hubiera operado durante los tres años previstos. Así, el proyecto que quería traer “sabores del norte europeo al sur argentino” quedó en nada. Ni una albóndiga sueca ni una hamburguesa alemana llegaron al plato. 

