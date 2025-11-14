Una nena de 7 años caminaba junto a su madre cuando, de un momento a otro, un joven de 22 años se acercó y le dio una patada directa en el abdomen. El golpe, tan sorpresivo como violento, dejó atónitos a los testigos y provocó que la madre buscara ayuda inmediata en la Comisaría Vecinal 14 A.

Todo ocurrió en Buenos Aires, en la esquina de Güemes y Gurruchaga del barrio porteño de Palermo.

El agresor, de nacionalidad venezolana, llevaba un collar con un certificado de discapacidad y los datos de su madre, quien llegó minutos después y explicó que su hijo padece un retraso madurativo. La menor, por su parte, fue revisada por una médica del SAME, que verificó que se encontraba fuera de peligro.

Violento episodio

Por orden de la Unidad de Flagrancia Norte, se iniciaron actuaciones por lesiones, y se incorporaron fotografías del certificado de discapacidad del acusado y la declaración de la madre de la víctima. El video del ataque, que filmó otro transeúnte, refleja con crudeza la violencia del episodio, y se viralizó al ser compartido en redes sociales.