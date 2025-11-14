Una pareja fue detenida en la ciudad cordobesa de Morteros por comercialización de cocaína con la modalidad de "delivery".

Tras nueve meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo en una casa ubicada sobre calle Jorge Newbery al 600, donde funcionaba un punto de venta de droga, y concluyó con la detención de una mujer de 49 años y un hombre de 21.

En este operativo, se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero, una motocicleta 110 cilindradas y diversos elementos de interés para la causa.

La pareja realizaba la comercialización en su domicilio y empleaba la modalidad delivery para la venta de drogas a sus clientes. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco supervisó el operativo y dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial, por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.