Un local de compra-venta de autos del barrio Mariano Moreno de Neuquén se convirtió en escenario de un operativo poco habitual: policías locales trabajaron codo a codo con efectivos de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en una causa iniciada en Capital Federal.

El procedimiento se llevó a cabo mientras el comercio atendía con normalidad. Los equipos de Delitos Económicos revisaron computadoras y documentación, mientras que la división porteña de Defraudaciones y Estafas participó como veedora. Todo ocurrió en simultáneo con otro allanamiento realizado en Buenos Aires.

Allanamientos simultáneos

Del comercio neuquino se llevaron dos computadoras y tomaron los datos de los dos hombres que estaban a cargo. Además, revisaron los 22 autos del predio sin detectar irregularidades ni vehículos con pedido de secuestro. No hubo personas demoradas.

En el despliegue participaron áreas de Ciberdelito Económico, Estafas, Otras Defraudaciones y Sustracción Automotores, que verificó cada unidad. Según indicaron fuentes del procedimiento, la intención principal era recolectar información útil para la investigación que sigue la justicia porteña. Hasta el momento, sin embargo, no informaron acerca de otros pormenores del caso. Con respecto al allanamiento, aunque trascendió hoy se realizó el martes último.