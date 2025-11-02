Una noche de furia se vivió este viernes en el Instituto Médico Platense, ubicado en las calles 1 y 50 de La Plata, cuando un hombre desató un violento ataque tras intentar retirar a su madre internada sin el alta médica.

El hecho ocurrió entre las 20:30 y las 21 horas, y generó escenas de pánico entre el personal y los pacientes que se encontraban en la guardia. Según testigos, el hombre —que ya había protagonizado episodios de tensión durante la semana— llegó al centro de salud, sentó a su madre en una silla de ruedas y la sacó del lugar sin autorización.

Pero el momento más violento llegó minutos después: el hombre regresó con una llave cruz de automóvil y comenzó a romper los vidrios del hall de entrada, amenazando al personal médico y administrativo. “Salió, fue hasta el auto y volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Raúl Tass, director del establecimiento, quien confirmó que la familia de la paciente había tenido actitudes agresivas en días previos.

Desde la clínica indicaron que ya se habían registrado empujones y amenazas, y que el intento de retirar a la paciente sin alta había sido reiterado. Tras el ataque, se realizó la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata, y la causa quedó a cargo de la UFI N°9 y el Juzgado de Garantías N°6.

Las cámaras de seguridad del Instituto registraron toda la secuencia, y las imágenes serán clave para identificar formalmente al agresor, que permanece prófugo. Fuentes policiales confirmaron que se montó un operativo de búsqueda en la región para dar con su paradero.

Desde el centro médico expresaron su preocupación por el creciente nivel de violencia contra el personal de salud y pidieron “medidas urgentes” para garantizar la seguridad en las instituciones sanitarias.