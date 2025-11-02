Durante la madrugada de este sábado, la ciudad de Centenario fue escenario de un amplio operativo de control de tránsito, que dejó un saldo de 16 alcoholemias positivas y más de medio centenar de infracciones.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en Honduras y 9 de Julio, y en el puesto de control de la Ruta Provincial 7, con la participación de inspectores municipales, personal de la Comisaría Quinta, Policía de Tránsito Villa Obrera y Seguridad Vial nacional.

En total, se efectuaron 650 pruebas de alcoholemia, de las cuales 634 resultaron negativas y 16 arrojaron resultados positivos, todos correspondientes a conductores hombres. El registro más alto fue de 1,63 miligramos de alcohol en sangre, más de tres veces el límite permitido por ley.

Además, se secuestraron 16 vehículos, entre ellos un camión, y se labraron 56 actas contravencionales por diversas infracciones relacionadas con documentación, seguro y elementos obligatorios. También fueron retenidas 20 licencias y tres personas demoradas por negarse a realizar el test de alcoholemia, lo que implicó el secuestro inmediato de sus vehículos.

Desde el municipio destacaron que los operativos buscan reforzar la prevención y la seguridad vial durante los fines de semana, especialmente en zonas de alto tránsito nocturno. “La idea es que estos controles sirvan para concientizar, no solo para sancionar. Queremos que la gente entienda que manejar alcoholizado pone en riesgo su vida y la de los demás”, señalaron fuentes municipales.

Estos procedimientos se enmarcan en una política sostenida de control y prevención que el área de Tránsito de Centenario viene implementando junto a fuerzas provinciales y nacionales, con el objetivo de reducir los siniestros viales y promover una conducción responsable.