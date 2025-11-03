¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 03 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Caos en el cementerio de Centenario

Alterado, violento y con pedido de captura: hombre con problemas mentales intentó robarle a dos señoras y terminó preso

El joven de 23 años fue detenido luego de atacar a dos mujeres. Horas más tarde se confirmó que era buscado por la Justicia por un caso de encubrimiento.

Por Redacción

Lunes, 03 de noviembre de 2025 a las 13:51
El hecho ocurrió el domingo

Un intento de robo en el cementerio de Centenario terminó con la detención de un joven que, además, tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió este domingo al mediodía, cuando personal de la Comisaría 5° llegó al lugar tras recibir un llamado de alerta, debido a que dos personas habían resultado atacadas por el muchacho, que aparentemente tiene problemas de salud mental.

Según informaron fuentes policiales, el joven de 23 años, en estado de alteración, habría intentado sustraer una mochila a una mujer de 51 años y luego la cartera a otra vecina de 80, que estaba acompañada por familiares.

Le formularán cargos 

Los efectivos lograron reducirlo sin que se registraran personas lesionadas y las víctimas fueron invitadas a radicar la denuncia.

Más tarde, desde la División Antecedentes se constató que el detenido tenía pedido de captura vigente desde el 24 de octubre, dispuesto por el juez de Garantías Luciano Hermosilla en una causa por encubrimiento.

Por orden de la fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido, el joven fue notificado de su detención y quedó detenido, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se le formulen cargos.

