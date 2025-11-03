Un intento de robo en el cementerio de Centenario terminó con la detención de un joven que, además, tenía un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió este domingo al mediodía, cuando personal de la Comisaría 5° llegó al lugar tras recibir un llamado de alerta, debido a que dos personas habían resultado atacadas por el muchacho, que aparentemente tiene problemas de salud mental.

Según informaron fuentes policiales, el joven de 23 años, en estado de alteración, habría intentado sustraer una mochila a una mujer de 51 años y luego la cartera a otra vecina de 80, que estaba acompañada por familiares.

Le formularán cargos

Los efectivos lograron reducirlo sin que se registraran personas lesionadas y las víctimas fueron invitadas a radicar la denuncia.

Más tarde, desde la División Antecedentes se constató que el detenido tenía pedido de captura vigente desde el 24 de octubre, dispuesto por el juez de Garantías Luciano Hermosilla en una causa por encubrimiento.

Por orden de la fiscal de Robos y Hurtos, Silvia Garrido, el joven fue notificado de su detención y quedó detenido, a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas se le formulen cargos.