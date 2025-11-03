Una pelea entre dos adolescentes terminó en tragedia la medianoche del viernes en Necochea. Bautista Coronel, de 17 años, fue apuñalado fatalmente frente al casino local, en el estacionamiento de la Avenida 2.

El agresor, de la misma edad que la víctima, fue detenido tras la intervención de la Justicia, que logró obtener un video clave del ataque. Las imágenes, distribuidas por WhatsApp y en poder de la Fiscalía de Menores, muestran a los jóvenes forcejeando mientras un grupo los rodea, alentando la pelea y grabando la escena.

Atacante con cuchillo por las calles de Necochea

Durante el conflicto, el atacante sacó un cuchillo y apuñaló a Bautista en la ingle. Un detalle escalofriante del video es que, luego de que el arma cayera al suelo, un testigo la recogió y se la devolvió al agresor, permitiendo que continuara la agresión.

La policía fue alertada por un llamado al 911 y encontró a Bautista inconsciente en el lugar. Fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal Emilio Ferreyra, pero falleció al día siguiente debido a un shock hipovolémico provocado por la herida.

El joven acusado fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y enfrenta cargos por "homicidio calificado por el uso de arma blanca". La Justicia continúa investigando si otras personas participaron en el incidente.