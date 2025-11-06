Un pirómano está siendo buscado con gran intensidad en el barrio porteño de Flores tras incendiar varios vehículos en días recientes, lo que generó una fuerte preocupación entre los habitantes de la zona. Los vecinos grabaron con sus celulares el último episodio, que tuvo lugar en la intersección de las calles Condarco y avenida Avellaneda.

Al acudir al lugar, los Bomberos de la Ciudad constataron que el fuego afectó a un auto Ford Focus y que las llamas alcanzaron parcialmente la parte delantera de un Peugeot 206 estacionado a pocos metros. Según fuentes policiales, se utilizó una línea de 38 milímetros para controlar el incendio, que fue extinguido rápidamente.

Además, se verificó que una vivienda situada sobre la calle Condarco al 400 sufrió daños en su fachada por la radiación térmica del fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente.

El accionar del pirómano ha generado temor en la comunidad, que permanece alerta ante la posibilidad de nuevos ataques. Las autoridades continúan con la búsqueda para detener al responsable y evitar que se repitan estos hechos.