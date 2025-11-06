¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 06 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Loco suelto en Flores

Buscan a pirómano que incendió vehículos en Flores y generó alarma vecinal

Un hombre está siendo intensamente buscado tras provocar varios incendios en autos y motos en el barrio porteño de Flores, causando temor entre los vecinos que registraron los hechos. Bomberos lograron controlar rápidamente las llamas sin heridos.

Por Redacción

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 11:56
PUBLICIDAD
Pirómano causa incendios en Flores y es intensamente buscado

Un pirómano está siendo buscado con gran intensidad en el barrio porteño de Flores tras incendiar varios vehículos en días recientes, lo que generó una fuerte preocupación entre los habitantes de la zona. Los vecinos grabaron con sus celulares el último episodio, que tuvo lugar en la intersección de las calles Condarco y avenida Avellaneda.

Al acudir al lugar, los Bomberos de la Ciudad constataron que el fuego afectó a un auto Ford Focus y que las llamas alcanzaron parcialmente la parte delantera de un Peugeot 206 estacionado a pocos metros. Según fuentes policiales, se utilizó una línea de 38 milímetros para controlar el incendio, que fue extinguido rápidamente.

Además, se verificó que una vivienda situada sobre la calle Condarco al 400 sufrió daños en su fachada por la radiación térmica del fuego. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente.

El accionar del pirómano ha generado temor en la comunidad, que permanece alerta ante la posibilidad de nuevos ataques. Las autoridades continúan con la búsqueda para detener al responsable y evitar que se repitan estos hechos.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD