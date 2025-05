Crimen de Jorge Gatica: mostraron imágenes inéditas que exponen la brutalidad policial

Cada día del juicio por el crimen de Jorge Gatica deja expuesta la brutalidad e impunidad de los policías que estaban de guardía en la Comisaría 45° del barrio Anaí Mapu de Cipolletti. El detenido ingresó poco después de las 21 del 9 de enero de 2023, y lo sacaron entre cuatro personas, sin sígnos vitales y lo subieron a la caja de una camioneta policial, como quedó expuesto durante la cuarta jornada del debate.

Cuatro policías están en el banquillo de los acusados: la sargento 1° Andrea Henríquez (38 años), el cabo 1° Walter Denis Carrizo (36 años), el sargento Vilmar Alcides Quintrel (32 años) y el cabo 1° Jorge Sosa (31 años). En el juicio,los dos primeros intentaron deslindar responsabilidades, apuntando al último como el autor de las patadas que le causaron la muerte. Además, hay un quinto policía involucrado, el oficial Gastón Moraga, quien aceptó un juicio abreviado y lo condenaron a 3 años de prisión.

El cabo Jorge Sosa fue señalado por otros dos acusados como quien golpeó a Jorge Gatica.

En el cuarto día de audiencias se proyectó un video de las cámaras de seguridad de la comisaría, que capturaron el momento en que Gatica fue retirado por cuatro policías. Su cuerpo, aparecía inerte, y fue cargado a la caja de una camioneta sin que tenga el mínimo movimiento. No reaccionaba. Cuando finalmente lo trasladaron al hospital, ya no respiraba.

Se lo conectó al monitor para ver signos vitales, pero no registró ritmo cardíaco. No tenía signos vitales. Cuando hay posibilidades de revertir el cuadro se intenta la reanimación, pero no fue el caso. Se constató la muerte

La médica Cristina Hernández, testigo clave en el juicio, atendió a Gatica dos veces aquella noche. La primera vez, llegó caminando. Se quejaba de dolores, pero no parecía gravemente herido. Le administraron un analgésico y regresó a la comisaría. Nada indicaba que, poco más de una hora después, sería trasladado nuevamente, esta vez sin sígnos vitales.

"Esperábamos un paciente con heridas de un accidente, pero nos avisaron que venía de una comisaría", relató Hernández. "Dos policías lo ingresaron y lo pusieron en una camilla de trauma. Lo reconocí por la ropa", explicó. Luego describió: "Se lo conectó al monitor para ver signos vitales, pero no registró ritmo cardíaco. No tenía signos vitales. Cuando hay posibilidades de revertir el cuadro se intenta la reanimación, pero no fue el caso. Se constató la muerte".

Jorge Gatica tenía rastros de una agonía

La médica describió marcas en el cuello, el rostro y el tórax. "Era un indicio de que faltó circulación sanguínea del corazón hacia arriba", explicó. No tenía heridas cortantes, pero su piel hablaba por sí sola. Al hospital llegó como un cuerpo sin identidad. Sin DNI, sin registros, sin historia. Se ordenó el traslado a Roca para la autopsia, en busca de respuestas que los acusados no dieron.

Qué encontraron en los celulares de los acusados

Las pericias a los celulares de los policías revelaron mensajes clave en un grupo de WhatsApp donde participaban todos los acusados junto a Gastón Moraga. En el análisis, se recuperó un extenso mensaje enviado por el oficial el 10 de enero, un día después del asesinato de Gatica, con detalles sobre su detención y traslado, pero sin mencionar la brutal golpiza que sufrió en la comisaría.

Moraga describió cómo se supo del robo que cometió Gatica, quiénes intervinieron en la captura y el accidente de tránsito ocurrido minutos antes en la misma jurisdicción. Cuando finalmente se refirió al detenido, dijo que "se había desvanecido" y que fue trasladado "de inmediato", omitiendo cualquier referencia a signos de violencia.

La Fiscalía considera que este mensaje evidencia un intento de encubrimiento, evitando detalles sobre lo ocurrido dentro de la Comisaría 45°. Con esta prueba, el caso toma un giro clave en la reconstrucción de los hechos y el rol de cada policía en la muerte de Gatica.