El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, anunció que puso fin a la disputa legal con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, relacionada con la cuota alimentaria. Según informaron fuentes oficiales, la influencer aceptó recibir el 30% del dinero que inicialmente reclamaba en concepto de manutención.
En una entrevista con Mariana Fabianni para el programa DDM, L-Gante aseguró que el acuerdo se realizó de manera directa y personal con Tamara Báez, aunque no reveló los detalles exactos del monto acordado: “Se puso de acuerdo con Tamara personalmente” y aclaró que aún no darán a conocer la cifra definitiva.
L-Gante respondiendo a todos
El músico también respondió a las fuertes declaraciones de Juan Pablo Merlo, ex abogado de Báez, quien había denunciado que L-Gante habría influido en la influencer para que firme un convenio por $6.750.000 pesos. Sobre esto, el artista manifestó que Merlo insistió con esa versión porque cuando resolvieron el conflicto “no había intermediario, ni nadie con una intención de lucrar, aparte del tema familiar, se hizo totalmente más fácil”.
Además, L-Gante aclaró que no responsabiliza a su representante legal, Nicolás Payarola, por haber sido incluido en la “lista de deudores” por un posible descuido: “Y puede llegar a ser así, o puede ser que sea algo de muy de último momento, que puede pasar, pero yo me quedo tranquilo que siempre nos ocupamos y no echo culpa ni acuso a nadie”.
Con este acuerdo, el cantante de cumbia 420 pone fin a un conflicto que generó gran repercusión mediática, buscando una solución que priorice el bienestar de su hija Jamaica y evite nuevas controversias legales.