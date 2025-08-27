En el mismo lugar donde murió Elizabeth Martínez: otro choque en la Ruta 7

Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en la Ruta 7, a la altura del acceso al cementerio de Centenario. Este miércoles por la mañana, un Chevrolet Corsa y un Volkswagen Fox protagonizaron un fuerte choque que generó demoras y preocupación entre los automovilistas.

El impacto ocurrió en el mismo sector donde días atrás la motociclista Elizabeth Martínez, luego de dejar a su hijo en el colegio, fue embestida por una conductora que pasó en rojo y huyó, provocando su muerte.

Según informó Centenario Digital, el accidente de este miércoles se produjo en medio del caos vehicular originado por un corte de luz que dejó fuera de funcionamiento los semáforos del cruce.

El conductor del Chevrolet Corsa, que circulaba por calle Winter, fue quien se llevó la peor parte: la puerta del lado del conductor quedó hundida por el golpe y debió ser rescatado por personal de Bomberos. Posteriormente fue trasladado al Hospital Natalio Burd. Hasta el momento no trascendió su estado de salud.

En tanto, las mujeres que viajaban en el Volkswagen Fox gris que circulaba en dirección Centenario-Neuquén no sufrieron heridas.

Personal de Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera trabajó en el lugar para ordenar la circulación. Aunque la ruta ya se encuentra liberada, se recomienda circular con precaución en la zona, a la espera de que se normalice el funcionamiento de los semáforos.