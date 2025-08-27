Desaparecido en un recital: así fue visto por última vez el carnicero Proccopo en Viedma

El misterio por la desaparición de Cristian Leonardo Procoppo sumó una pista clave: una cámara de seguridad del barrio Ceferino lo registró caminando solo una hora después de su desaparición, durante la madrugada del domingo. La imagen fue tomada a apenas cinco cuadras del boliche Zeus, donde el carnicero de 45 años había estado con su esposa e hija disfrutando de un recital de La 2001. La Policía montó un operativo en la zona de la Costanera cercana a la ruta Nacional 3.

Según el relato de su hija, cerca de las 4:30 su madre se sentó a descansar y “el Ruso" avisó que iba a buscar agua a la barra. Nunca volvió. Una empleada de seguridad del boliche aseguró haberlo visto salir, pero no regresar. Para sumar intriga, los registros digitales marcan que su última conexión al celular fue a las 3:03 de la madrugada, casi dos horas antes de la grabación.

Esta prueba en el pasaje Descalzi del barrio Ceferino es hasta ahora el último rastro certero. Dos horas después, su teléfono dejó de emitir señales y el silencio fue absoluto. La Policía de Río Negro desplegó rastrillajes intensos en la costanera: entre el Puente Nuevo que une Viedma con Patagones y el Parque Jorge Ferreira. También se trabajó con perros rastreadores en el Parque Independencia, donde se había marcado un domicilio sospechoso por un rastro que siguieron los perros de la Policía.

En la grabación de la cámara de seguridad de una vivienda particular, se lo puede ver al carnicero de 1,90 de estatura caminar solo, con la misma ropa con la que había ido al recital y lo describe su familia, una chomba negra y blanca y pantalón de jean. Aunque su andar es un tanto dificultoso, no se lo aprecia perdido o fuera de si.

La incertidumbre crece con el correr de los días. Familiares y amigos multiplican los pedidos en redes sociales, mientras la investigación apunta a movimientos bancarios, llamadas y cámaras privadas. Por ahora, lo único firme es esa imagen fría: Procoppo solo, caminando en la madrugada, rumbo a un destino que todavía no tiene explicación.