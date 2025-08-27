Pelea de hermanos terminó en la Justicia: él acusado de amenazas

Una pelea familiar terminó en la Justicia. Hoy, en Roca, se realizó la audiencia de formulación de cargos contra un hombre acusado de amenazar a su hermana y a sus siete hijos. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 16 de enero en el balneario El Cóndor, alrededor de las 14:40, cuando el hombre interceptó a la mujer y le profirió amenazas de muerte.

La Fiscalía basó su acusación en el relato de la víctima, actas policiales y el testimonio de un médico que presenció la situación y confirmó que la mujer ingresó al centro de salud afectada por lo ocurrido.

Por su parte, la defensa pública adelantó que tiene un video que podría cambiar la versión de los hechos. Según el acusado, sus reclamos estarían vinculados a daños que la mujer habría causado en su vivienda. La investigación, que se extenderá por cuatro meses, intentará esclarecer qué pasó realmente.

El juez de garantías, tras la audiencia, dispuso medidas cautelares: el hombre no podrá acercarse ni comunicarse con su hermana por ningún medio, ni tampoco ingresar a las dos casas donde la mujer trabaja, garantizando así que pueda continuar con sus tareas sin problemas.