Lo acusaron por manejar borracho y provocar lesiones a 4 mujeres

Un conductor que circulaba borracho por Avenida Mosconi y El Cholar de la ciudad de Neuquén fue acusado de conducción imprudente, debido a que lesionó a 4 mujeres que iban a bordo de a bordo de un Fiat Palio.

En ese momento, el hombre se detuvo en la dársena y realizó un giro hacia la izquierda, violando la señalización que prohibe dicha maniobra.

Con respecto a las víctimas tres de ellas sufrieron daños de carácter grave, que requirieron de asistencia médica. La cuarta obtuvo golpes menores El acusado fue sometido a un test de alcoholemia que dio 1,39 gramos por litro de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió el 20 de febrero a la madrugada, pero volvió a tomar trascendencia debido a que la Justicia realizó esa imputación de cargos. Desde la fiscalía, acusaron al hombre de lesiones leves culposas en concurso ideal con lesiones graves culposas, agravados por la conducción imprudente y antirreglamentaria. Además, por conducir con una alcoholemia superior a 1 g/l y por la cantidad de víctimas.

Debido a eso el juez de garantías Cristian Piana (que estuvo a cargo del proceso) dio por formulados los cargos y fijó el plazo para concluir la investigación en un lapso de cuatro meses.