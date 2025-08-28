Doble crimen en Cutral Co ¿hubo un tercero que sobrevivió al ataque?

¿El doble homicidio de Cutral Co podría haber tenido una tercera víctima, que se habría salvado de milagro de ser acribillado?

Eso dejó entrever el fiscal jefe de esa localidad Gastón Liotard, qué, en diálogo con “La primera mañana” de AM550, brindó algunos detalles de la investigación.

Lo más llamativo está vinculado a la presencia de una tercera persona en el lugar del crimen, que se desconoce si habría logrado huir durante el ataque o se habría retirado momentos antes, convirtiéndose en un testigo clave de lo ocurrido.

“Esa tercera persona vio y escuchó la secuencia del hecho. Estaba con los otros dos (que fueron baleados), y se llevó la moto en resguardo. Esa moto ya fue secuestrada” dijo el fiscal en jefe.

El faltante de esa motocicleta era uno de los misterios del caso, porque el cuerpo de uno de los jóvenes apareció junto a un casco, y se desconocía dónde estaba el móvil que había ameritado la existencia de ese accesorio.

Otro de los puntos salientes es que se confirmó que los pibes baleados no tenían armas. “Todo indica que fueron acribillados, por la ausencia de armas y por el lugar en el que ‘cayeron’ los cuerpos” dijo el funcionario judicial.

Además confirmó que pudieron dar con algunos testigos, y que los dos detenidos como presuntos autores tienen entre 22 y 23 años, y fueron identificados como Carlos Vega y Juan José Caniguan. Uno de ellos tenía antecedentes por causas vinculadas al narcotráfico.

De hecho la principal hipótesis es una pugna entre bandas dedicadas a la venta de estupefacientes.

¿Cómo ocurrió todo?

Cabe recordar que el hecho se dio en el barrio Nehuen Che. Fue el martes cerca de las 2 de la madrugada. La policía encontró los cuerpos a 100 metros de distancia cada uno. Estaban en medio de una veintena de vainas servidas de calibre 9 y 22 milímetros. Por lo que se sospecha fueron acribillados.

Se trata de Nicolás Piovesán y 'Junior' Riquelme. En relación a las heridas que resultaron mortales el pibe de 16 años tenía tres lesiones en la espalda, y el otro una lesión en el cuello y en el lateral intercostal izquierdo.

Como debajo de uno de los cuerpos había un casco e incluso un asiento redondo de ciclomotor, especulaban que se había llevado el vehículo que la víctima usaba para movilizarse. Ahora, quedó confirmada la presencia de una tercera persona.

Ya formularon cargos

Poco después de las 11 de hoy terminó la audiencia de formulación de cargos. A los detenidos se los imputó por homicidio triplemente agravado, uso de arma de fuego, alevosía y premeditación, en calidad de coautores

Mirá la nota completa: