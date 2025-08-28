Alexis Mauro Rial, conocido como “Maurito” o “Rafa”, fue condenado a 14 años de prisión por su papel como reclutador de sicarios y ejecutor de ataques armados dentro de la organización criminal dirigida por Julio “Peruano” Rodríguez Granthon. La sentencia fue dictada en el Centro de Justicia Penal de Rosario y homologada por el juez Mariano Aliau.

La condena responde a hechos cometidos durante el año 2022, incluyendo atentados con armas de fuego, lesiones a varias personas y portación ilegal de armas. Estas acciones formaron parte de una estructura criminal con presencia en el sur de la provincia de Santa Fe y conexiones penales a nivel nacional.

El fallo se produjo tras un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Rial. Según se indicó en la audiencia, Rial desempeñó un rol clave en la cadena de mando de la banda liderada por Rodríguez Granthon, quien ya había sido condenado a prisión perpetua.

Un derrotero malviviente

El fiscal Socca detalló que la organización consolidó su dominio territorial mediante actos violentos entre enero y diciembre de 2022, desplazando a grupos rivales e imponiendo sus reglas en barrios conflictivos del norte y oeste de Rosario. Además, parte de las operaciones se coordinaban desde establecimientos penitenciarios, desde donde se impartían órdenes para balaceras y narcotráfico.

En la sentencia, se destacó que Rial, bajo las órdenes de Brian Emanuel Villalba, jefe de sicarios, y del propio “Peruano”, fue responsable de reclutar tiratiros, distribuir armas, vehículos y organizar la logística para ejecutar actos delictivos.

Entre los ataques más graves se menciona el ocurrido el 23 de enero de 2022, cuando Rial y otros dos jóvenes dispararon trece veces contra una vivienda en Doctor Riva al 5600, vinculando el hecho a una deuda de 150 mil dólares. Ataques similares se repitieron en febrero y abril, bajo la influencia de órdenes emanadas desde la cárcel de Ezeiza.

Otro hecho violento registrado el 29 de mayo de 2022 en Lamadrid y Balcarce involucró a dos motos que efectuaron quince disparos frente a un carrito de comida, hiriendo gravemente a dos hombres. Uno de ellos había sido amenazado previamente y sufrió un nuevo ataque en julio, recibiendo disparos en abdomen, cadera y pierna.

La condena también contempla delitos de encubrimiento relacionados con la compra y circulación de una moto Honda Twister robada y adulterada, recuperada en un control vial, así como el uso de un Volkswagen Gol Trend robado y la tenencia ilegal de una pistola Bersa 9 mm sin numeración.

El líder de la organización, Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, piloto civil preso en Ezeiza y vinculado con la banda Los Monos, fue condenado a prisión perpetua en 2024 por liderar desde la cárcel el robo del vehículo utilizado en el asesinato del pastor y ex concejal rosarino Eduardo Trasante. En mayo de 2025, ocho sicarios de su grupo también recibieron diversas penas por su participación en la red criminal.