Hallaron asesinada a mazazos a una joven en su casa

Lucía Elizabet Rubio, de 30 años, fue hallada asesinada en su vivienda del complejo habitacional Las Catonas, en el partido bonaerense de Moreno. Por el crimen, la justicia emitió una orden de detención contra su concubino, Mauro Ezequiel Calderón, de 31 años, quien permanece prófugo.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por su familia en el edificio 996, sector B del mencionado barrio. Según indicaron fuentes de la investigación, al no tener noticias de Lucía durante todo el día y no obtener respuestas a los mensajes, su hermano decidió acercarse a la vivienda. Allí se encontró con una escena estremecedora: Lucía yacía sin vida, con múltiples fracturas en el rostro y el cráneo, presuntamente provocadas con una maza de albañilería hallada en el lugar.

La víctima era madre de un adolescente de 16 años. De acuerdo con declaraciones de su entorno, mantenía una relación de poco más de un año con Calderón, quien se encuentra desaparecido desde la noche del martes. La fiscalía lo considera el principal sospechoso y emitió una orden de captura en su contra.

Aunque el hermano de Lucía aseguró que no tenía conocimiento de antecedentes de violencia entre la pareja, vecinos del barrio relataron que la relación era conflictiva y describieron al sospechoso como una persona con conductas agresivas y adicción a las drogas.

El caso es investigado por el fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, y personal de la Policía Científica trabajó en la escena del crimen para recabar pruebas.