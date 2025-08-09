¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 09 de Agosto, Neuquén, Argentina
EN EL PARQUE CENTRAL

Tenía pedido de captura y lo detuvieron tras una discusión callejera

Un hombre de 26 años fue demorado este sábado en la intersección de Sarmiento y Vecinalistas Neuquinos. Presentaba un pedido de captura por “hurto simple en grado de tentativa” emitido hace dos días.

Por Nicolás Alvarez
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 20:50
Cerca del mediodía del sábado, personal de la División Motorizada D.C.G. realizaba patrullajes preventivos en la ciudad de Neuquén cuando observó a tres hombres discutiendo en la intersección de Sarmiento y Vecinalistas Neuquinos.

Al recibir la identificación de las personas involucradas, los efectivos constataron que uno de ellos, de 26 años, registraba un pedido de captura vigente emitido el 7 de agosto de 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Causa judicial y traslado

La causa, caratulada como “hurto simple en grado de tentativa”, cuenta con la intervención del Juez de Garantías Dr. Luis Giorgetti.

Tras la confirmación del registro en el sistema nacional —informada por la operadora de turno del Centro de Análisis Criminal—, el sospechoso fue demorado y trasladado a la Comisaría 2° para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes.

Los otros dos hombres identificados no presentaron impedimentos legales para circular.

