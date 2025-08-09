Tenía pedido de captura y lo detuvieron tras una discusión callejera

Cerca del mediodía del sábado, personal de la División Motorizada D.C.G. realizaba patrullajes preventivos en la ciudad de Neuquén cuando observó a tres hombres discutiendo en la intersección de Sarmiento y Vecinalistas Neuquinos.

Al recibir la identificación de las personas involucradas, los efectivos constataron que uno de ellos, de 26 años, registraba un pedido de captura vigente emitido el 7 de agosto de 2025 por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Causa judicial y traslado

La causa, caratulada como “hurto simple en grado de tentativa”, cuenta con la intervención del Juez de Garantías Dr. Luis Giorgetti.

Tras la confirmación del registro en el sistema nacional —informada por la operadora de turno del Centro de Análisis Criminal—, el sospechoso fue demorado y trasladado a la Comisaría 2° para cumplir con las diligencias judiciales correspondientes.

Los otros dos hombres identificados no presentaron impedimentos legales para circular.