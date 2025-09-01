Crimen en Bariloche: detuvieron a dos sospechosos de dar refugio al presunto homicida

La investigación por el crimen de Lautaro Gallardo, ocurrido el sábado por la tarde en el barrio Eva Perón de Bariloche, sumó este lunes un nuevo capítulo con la detención de dos vecinos sospechados de haber brindado refugio al presunto autor del homicidio. La Fiscalía confirmó que se realizará la audiencia de formulación de cargos, en la que se imputará a los detenidos por encubrimiento agravado. El hecho conmocionó a la comunidad y generó un fuerte despliegue policial en la zona.

Gallardo, de 25 años, fue asesinado en plena vía pública, sobre calle Michay al 600, tras recibir al menos cuatro disparos de arma de fuego. Según testigos, intentó refugiarse en una vivienda cercana, pero cayó malherido y murió en el lugar. A su lado se halló un arma con la que habría intentado repeler el ataque. El joven había llegado en una moto tipo enduro y tenía antecedentes penales: estaba prófugo desde hacía dos meses, tras quitarse la tobillera electrónica con la que cumplía prisión domiciliaria.

Minutos después del crimen, la Policía detuvo a dos hombres que viven a menos de 100 metros de la escena, acusados de haber dado refugio al presunto homicida. Aunque en el allanamiento no se logró dar con el autor del hecho, los investigadores sostienen que habría ingresado a esa vivienda tras la balacera. La hipótesis principal apunta a un conflicto previo entre víctima y victimario, con diferencias de larga data que podrían haber motivado el ataque.

En el lugar trabajaron efectivos del COER, personal de Criminalística y los fiscales Martín Lozada, Silvia Paolini y Facundo D’Apice. También se relevó una camioneta Ford Ranger que recibió un impacto de bala durante el tiroteo. La Unidad de Arresto Domiciliario (UADME) había advertido semanas atrás que el dispositivo GPS de Gallardo había dejado de emitir señal.

La audiencia de formulación de cargos se realizará este lunes, con la presencia de los detenidos y representantes del Ministerio Público Fiscal. Se espera que se avance en la imputación formal por encubrimiento y que se definan medidas cautelares. Mientras tanto, continúa la búsqueda del presunto autor del homicidio, cuya identidad estaría parcialmente confirmada por testimonios del entorno.