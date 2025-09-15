Río Negro solicitó revisar los pasaportes emitidos en los últimos 180 días por posibles inconsistencias

El Gobierno de Río Negro, a través de la Dirección de Registro Civil solicitó a la ciudadanía revisar los pasaportes emitidos en los últimos 180 días. La medida tiene carácter preventivo y busca detectar posibles inconsistencias administrativas en la emisión de documentos, especialmente en aquellos tramitados entre marzo y septiembre de 2025, tal como lo advirtió RENAPER sobre la circulación de ejemplares defectuosos de Pasaportes

La revisión puede realizarse de manera presencial en las oficinas del Registro Civil o mediante consulta telefónica y digital, según disponibilidad de cada delegación. Las autoridades remarcaron que no se trata de una situación de emergencia, sino de una acción preventiva para garantizar la validez y funcionalidad de los documentos emitidos. “Queremos asegurarnos de que todos los pasaportes estén correctamente registrados y que no haya errores que puedan afectar trámites migratorios o viajes internacionales”, explicaron.

La convocatoria es parte de una revisión interna de procesos administrativos, que detectó inconsistencias menores en algunos registros. Si bien no se especificó la cantidad de documentos afectados, se indicó que los casos detectados fueron corregidos y que se busca evitar que otros ciudadanos enfrenten dificultades al momento de utilizar su pasaporte. “Es una medida de responsabilidad institucional que apunta a cuidar los derechos de los ciudadanos”, agregaron.

Desde el Ministerio de Gobierno se recordó que el pasaporte es un documento oficial de alta sensibilidad, y que cualquier error en su emisión puede generar demoras en trámites consulares, migratorios o de viaje. Por eso se solicitó a quienes hayan tramitado el documento en los últimos seis meses que verifiquen datos como nombre, número de documento, fecha de emisión, vigencia y código de registro. En caso de detectar alguna irregularidad, se podrá solicitar la corrección sin costo adicional.

