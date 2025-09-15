Un hombre murió en el incendio de una casilla en la zona norte de Roca

Un trágico incendio se registró en la mañana de este lunes en Roca, cuando una casilla ubicada en calle Defensa al 1200, en el sector conocido como zona de puestos, fue consumida por las llamas. El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, y fue reportado por personal policial que notificó de inmediato al Destacamento de Bomberos Voluntarios. Hasta el lugar se desplazó una unidad operativa, acompañada por una unidad de logística y el Jefe de Cuerpo, quienes constataron que la estructura estaba completamente envuelta en fuego.

La vivienda, construida principalmente con madera y nailon, presentaba condiciones de alta combustibilidad, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. A pesar del esfuerzo del personal de emergencia, la casilla fue destruida por completo. En el interior se halló el cuerpo sin vida de una persona, que sería el propietario del lugar. El hallazgo fue confirmado por los bomberos tras finalizar las tareas de extinción, y se dio intervención inmediata a la Policía de Río Negro.

Los bomberos terminaron las tareas de extinción del fuego y hallaron el cuerpo

Efectivos policiales procedieron a realizar las diligencias correspondientes en el lugar, incluyendo el resguardo de la escena y el inicio de las actuaciones judiciales. El Gabinete de Criminalística fue convocado para realizar pericias que permitan determinar el origen del fuego, aunque hasta el momento no se han establecido hipótesis firmes. La zona permanece acordonada y se aguarda la confirmación oficial de la identidad de la víctima.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de turno que definirá las medidas judiciales a seguir. Se espera que en las próximas horas se realice la autopsia correspondiente y se avance en la investigación para esclarecer lo ocurrido.