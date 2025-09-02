El domingo pasado, un grave accidente vial se produjo en la ciudad de San Rafael, Mendoza, dejando a un joven de 21 años en estado crítico con muerte cerebral y a varias personas heridas. El incidente tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada en la intersección de avenida Yrigoyen y Carlos Washington Lencinas, en el centro de la ciudad.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Scirocco, conducido por Matías D., de 21 años, acompañado por Mateo I., también de 21, y Valentín P., de 23. Según las investigaciones, el auto circulaba por avenida Yrigoyen hacia el este cuando colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok que estaba estacionada correctamente.

Tras el impacto inicial, el Scirocco volcó y chocó contra un Fiat Palio que estaba detenido en un semáforo en la esquina, conducido por una mujer de 50 años, acompañada por dos mujeres de 25 y 51 años. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia mediante el 911, y rápidamente llegaron efectivos de la Comisaría 32a, el Servicio de Emergencias Coordinado y bomberos.

Mateo I. sufrió un traumatismo craneal severo y fue trasladado en estado grave al Hospital Schestakow, donde se le diagnosticó muerte cerebral. Otro acompañante presentó una fractura en el fémur izquierdo y también fue hospitalizado, mientras que el conductor sufrió lesiones leves.

Un test de alcoholemia realizado a Matías D. reveló un nivel de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el doble del límite permitido en Mendoza. Tras las pericias correspondientes, la policía procedió al secuestro del vehículo y a la aprehensión preventiva del conductor.

Los ocupantes del Fiat Palio declararon como testigos, y las autoridades continúan investigando para esclarecer las causas exactas del accidente. Se aguarda el estado de salud de los heridos para avanzar en la investigación.

Grave accidente vial se produjo en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Mateo I., peluquero de profesión y padre de un niño de 1 año y 3 meses, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Schestakow, conectado a un respirador artificial. A pesar de que se informó inicialmente sobre su fallecimiento, desde la Policía de Mendoza confirmaron que todavía presenta signos vitales.

En respuesta a esta tragedia, familiares y amigos de Mateo lanzaron una campaña solidaria para apoyar a su familia, especialmente a su pequeño hijo. En un comunicado difundido por su círculo cercano se expresa: “Hoy nos comunicamos para acompañar a su familia y especialmente a su pequeño hijo. Estamos organizando un fondo común solidario para ayudar con los gastos y brindar apoyo en este momento tan difícil”.