Ruta 151: el conductor de un furgón se quedó dormido y chocó con un camión

Un nuevo siniestro vial se registró en la siempre peligrosa ruta Nacional 151. Esta vez, la causa no estuvo relacionada con la enorme cantidad de pozos ni con el deterioro de la calzada, sino con el cansancio de un conductor que, según sus propias palabras, “se quedó dormido” al volante.

El hecho ocurrió cerca de las 16 del martes, en el kilómetro 117, considerado uno de los tramos más críticos de la traza. Allí, una Ford Transit que regresaba al Alto Valle luego de completar tareas de reparto en Catriel, impactó con la parte trasera de un camión.

El frente de la Ford Transit quedó destruido tras impactar con el camión

El conductor, que viajaba solo, sufrió traumatismos leves y fue asistido rápidamente. A pesar del fuerte golpe, no fue necesario trasladarlo de urgencia. En el lugar trabajó personal de Policía de Tránsito Puente Dique, quienes ordenaron la circulación y constataron que no hubiera mayores inconvenientes para otros automovilistas.

El semirremolque del camión sufrió el golpe de la camioneta

.Aunque en esta oportunidad la calzada no fue la culpable, la Ruta 151 vuelve a estar en la crónica policial por la combinación de cansancio y tránsito pesado que la convierten en un corredor peligroso.