A punta de pistola encerraron a las empleadas y se llevaron todo de una óptica en el centro oeste neuquino

“Fue en plena tarde, a las 17. El día estaba hermoso y había quedado la puerta abierta, porque momentos antes se había ido un proveedor. El ladrón (que aún no fue detenido) entró con un barbijo y un gorro piluso. Enseguida mostró un arma. Fue de terror”.

Con esas palabras comenzó su relato Sol Ferreyra, la dueña de la óptica Sol, ubicada en Belgrano 1174 del barrio Cumelén. Ese comercio fue asaltado el jueves, y aún no detuvieron al responsable. Por eso la mujer contó lo ocurrido en “La primera mañana”, el programa que se emite por AM550.

“Afortunadamente a mis dos empleadas no les hizo nada. Estaban ellas solas, porque en ese momento no había clientes. Cuando este hombre entró les gritó que se metieran en el baño, amenazándolas con el arma pero sin tocarlas ni pegarles. Y después las encerró”.

Efectivo y computadoras

“Se llevó dos notebooks, un celular y el dinero de la caja. Llegó a 'manotear' algunos lentes pero se le cayeron al escaparse. Fue todo muy rápido” dijo la comerciante.

“Una de mis empleadas alcanzó a escribirme desde el baño, contándome que estaban robando. Llamé a la policía y aunque llegaron rápido ya se había ido, y no había rastros de él. De hecho las cámaras del local llegaron a filmarlo, pero como estaba con el rostro cubierto no es mucho lo que se ve” amplió.

Además contó que intentaron rastrear el celular. “Se activó en una estación de servicio cercana, pero no logramos dar con nadie” se lamentó.

Barrio inseguro

Por último recordó otros episodios que se dieron en el barrio. “Hace dos meses en el mismo sector robaron un kiosco. Y tiempo atrás, cuando alquilé un departamento ahí, también sufrí un robo. Ahora veníamos bien, pero este asalto nos complicó todo. Quedamos con miedo” aseguró, apenada.

