Un importante avance se registró en la investigación del brutal crimen de Camila Merlo, la joven de 26 años hallada descuartizada en barrio General Urquiza, Córdoba, hace dos meses. La Policía detuvo a un hombre sospechado de estar involucrado en este atroz homicidio.

El arresto tuvo lugar en la zona noroeste de la ciudad capital, tras extensas labores investigativas. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido ni el papel específico que desempeñaría en el crimen.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que “ahora será la fiscalía la encargada de determinar qué participación tuvo en el hecho. No sabemos si esta persona lo hizo sola”, dejando abierta la posibilidad de que existan otros implicados.

La causa está bajo la dirección de la fiscal Eugenia Pérez Moreno, quien continúa con las pericias y la toma de declaraciones para reconstruir los hechos y esclarecer las circunstancias del asesinato.

Detenido sospechoso por asesinato y descuartizamiento de Camila Merlo en Córdoba

El caso conmocionó a Córdoba el 16 de noviembre, cuando un perro llevó hasta una vivienda una bolsa con un muslo humano en barrio General Urquiza. Días después, se encontraron más restos en otra calle del mismo barrio.

Finalmente, el 25 de noviembre, los peritos confirmaron que los restos pertenecían a Camila Merlo. La joven, conocida como “China”, vivía en la calle y se dedicaba tanto a empleos formales como al trabajo sexual. Tenía una hija.