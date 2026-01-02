En una operación policial realizada el viernes por la mañana, un joven de 23 años fue detenido como presunto responsable de la muerte de una mujer encontrada sin vida a comienzos de 2026 en un camino rural de Villa María, en la provincia de Córdoba.

El arresto se concretó tras un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada en la calle General Lonardi al 1800, donde las autoridades incautaron prendas de vestir, documentación y un vehículo que podrían estar relacionados con el caso.

La víctima, una joven de 22 años, fue hallada en un descampado rural, circunstancia que dio inicio a la investigación que ahora está a cargo de la fiscal Silvia Maldonado.

El detenido enfrenta cargos por homicidio calificado, mientras continúan las diligencias para esclarecer los detalles y circunstancias del crimen.