La Justicia federal ha iniciado una investigación sobre un viaje realizado por Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a Madrid en septiembre de 2025. Según los documentos oficiales, Angeletti estuvo en la capital española durante 11 días, desde el 3 hasta el 14 de septiembre.

El motivo de la pesquisa radica en el costo elevado del viaje, pagado en dólares y euros y que, según las autoridades, no fue financiado por el Estado. La Justicia intenta esclarecer si la pareja Adorni contaba con los medios económicos suficientes para cubrir un viaje de esas características, considerando que Angeletti es monotributista.

Viajar, ese deseo inconmensurable de los políticos

Además del viaje a Madrid, la investigación también abarca otros desplazamientos, como uno a Nueva York donde la esposa pagó un pasaje de regreso en clase ejecutiva por 5.000 dólares. Los investigadores intentan determinar el origen de estos fondos y cómo fueron abonados.

El fiscal Carlos Stornelli y el juez Ariel Lijo están evaluando el patrimonio de la familia Adorni, que incluye la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country exclusivo de Brandsen. También se indaga si Manuel Adorni recibió viáticos o ingresos adicionales por su cargo como director en YPF, ya que los números de su declaración jurada presentan inconsistencias.

Investigación judicial por viaje y patrimonio de la esposa de Manuel Adorni

La Justicia ha levantado el secreto fiscal y analiza los movimientos de tarjetas de crédito para reconstruir la ruta financiera de la familia. Las dudas sobre la fuente de ingresos y el estilo de vida de los Adorni han generado un fuerte foco de atención judicial y política.

En el ámbito político, el funcionario mantiene su puesto a pesar de la presión interna para que dé un paso al costado, especialmente en un contexto económico complicado con una inflación del 3,4% en marzo. La oposición aguarda la presentación de Adorni en el Congreso el próximo 29 de abril, donde deberá brindar explicaciones sobre su gestión y el aumento patrimonial cuestionado.