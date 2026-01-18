Un choque seguido de vuelco ocurrido este domingo por la mañana frente a la Casa Rosada dejó como saldo tres personas heridas y generó demoras en el tránsito en pleno Microcentro porteño. El siniestro vial se produjo en una zona de alta circulación, a pocos metros de uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Leandro N. Alem y Rivadavia, donde colisionaron un Peugeot 208 y un automóvil Fiat, que terminó volcado tras el impacto.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los profesionales de la salud asistieron a dos hombres y una mujer, quienes resultaron con distintas lesiones producto del choque.

Uno de los heridos fue atendido en el lugar, mientras que los otros dos fueron trasladados al Hospital Penna para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento, no se difundieron las identidades de las personas involucradas.

Las causas del accidente son materia de investigación, mientras se analizan las circunstancias que derivaron en la colisión y el posterior vuelco del vehículo.