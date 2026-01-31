Un joven de 19 años perdió la vida tras un grave accidente vial ocurrido esta madrugada de este sábado en la Ruta Nacional 22, en la localidad de Cervantes. La colisión involucró a un automóvil y una motocicleta que circulaban en el mismo sentido, hacia el sector este del Alto Valle.

Según la información oficial, el episodio se registró cerca de las 2:15, a la altura del kilómetro 1161. Por motivos que aún se intentan establecer, un Peugeot 2008 alcanzó desde atrás a una moto de baja cilindrada en la que se trasladaban dos personas.

En el rodado menor viajaban un joven de 21 años oriundo de Mainqué, quien conducía la motocicleta, y un adolescente de 19 años oriundo del barrio Ulloa de Cervantes. Tras el impacto, ambos resultaron con lesiones de consideración y fueron derivados de urgencia al Hospital Francisco López Lima de General Roca.

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento del acompañante como consecuencia de las graves heridas sufridas. El conductor de la moto permanece bajo atención médica.

El automóvil era conducido por un hombre con domicilio en Cipolletti, quien viajaba acompañado por una mujer de Cinco Saltos. Ninguno de ellos sufrió lesiones de gravedad, aunque quedaron a disposición de la investigación.

Personal policial trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la colisión y establecer responsabilidades.