Una mujer de 60 años fue detenida luego de atacar con un cuchillo a un hombre de 71 años en una vivienda de Roca. El dato que agrava el hecho es contundente: tenía 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel de intoxicación extrema, cuando desató la violenta agresión que dejó a la víctima herida y hospitalizada.

Todo ocurrió en el interior de la casa de Evita al 1.600, tras una discusión que fue subiendo de tono. Según la información policial, la mujer estaba en evidente estado de ebriedad y, en medio del altercado, tomó un cuchillo y atacó al hombre sin medir consecuencias. La violencia se desató en segundos y el resultado fue brutal.

Como consecuencia del ataque, el hombre de 71 años sufrió dos puñaladas, una en el torso y otra en la espalda. Personal médico llegó de urgencia al lugar, le brindó las primeras curaciones y, debido a la gravedad del cuadro, decidió su traslado inmediato al hospital local para una atención más compleja. El episodio generó conmoción y preocupación por la edad de la víctima.

Mientras tanto, al arribar al domicilio, los efectivos de la Comisaría 21° redujeron a la agresora, que aún se encontraba alterada. Durante el procedimiento, la policía realizó un reconocimiento completo de la vivienda y secuestró dos cuchillos: uno de cocina que la mujer llevaba en su bolso y otro de mayor tamaño que estaba apoyado sobre una mesa, lo que refuerza la peligrosidad de la situación vivida.

Además, se le practicó un test de alcoholemia que confirmó lo que ya era evidente: el resultado fue positivo con 1,95 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra altísima que explica el nivel de descontrol con el que actuó. Ese dato se transformó en una de las claves centrales de la causa judicial.

Finalmente, la mujer quedó detenida y notificada por el delito de lesiones, y permanece a disposición de la Fiscalía de turno, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.