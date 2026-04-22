En un contexto de lucha contra el delito que no cesa, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Neuquén sumó una integrante a la Unidad de Narcocriminalidad. Se trata de María Paula Yerfino, quien juró ante el fiscal general José Gerez durante este miércoles 22 de abril.

El acto se realizó al mediodía en la sede del MPF, en la Ciudad Judicial. Allí participaron integrantes de diversas áreas del organismo. También estuvieron presentes familiares de la fiscal del caso.

Yerfino fue designada por el Consejo de la Magistratura mediante la Acordada 13/26, y el acto de jura fue habilitado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mediante el Acuerdo 6551.

La fiscal del caso comenzará a cumplir funciones desde este mismo día en el área de Narcocriminalidad, creada por resolución del fiscal general para intervenir en los delitos vinculados al microtráfico de drogas en la Primera Jurisdicción, que comprende la ciudad de Neuquén y alrededores.

Quién es María Paula Yerfino, la nueva fiscal de la Unidad de Narcocriminalidad

María Paula Yerfino es oriunda de la provincia de Mendoza y había sido designada como fiscal en febrero de este año. La flamante fiscal se desempeñaba en la Justicia de la vecina provincia y dejó su cargo para concursar en Neuquén.