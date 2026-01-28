La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba dispuso la inhabilitación, multa y denuncia contra una conductora por realizar maniobras temerarias y sobrepasos en Camino de Altas Cumbres. Días atrás se había conocido un video similar de otra mujer.

El último episodio ocurrió en la Ruta Provincial 34, entre los kilómetros 2 y 4, durante la mañana del lunes 26 de enero cuando la infractora, una mujer de 45 años y oriunda de Córdoba Capital quedó expuesta en redes sociales por realizar maniobras temerarias y sobrepasos indebidos en plena zona de doble línea amarilla y curvas pronunciadas.

Se supo tras la investigación que la conductora de la camioneta Toyota Hilux roja posee 21 multas en Córdoba capital, varias clasificadas como “muy graves”, y acumula tres inhabilitaciones previas: dos por pérdida de puntos y una por alcoholemia.

Ante esta situación se aplicó la figura de la reiterancia, incorporada en la reciente reforma de la Ley Provincial de Tránsito 8.560, vigente desde el 2 de enero de 2026. “El Gobierno de Córdoba decidió no tolerar este tipo de conductas asesinas. La figura de la reiterancia fue pensada para actuar más rápido, de manera preventiva, frente a infractores que ponen en riesgo la vida de todos”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

“Entre la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito, que es la autoridad de aplicación, y la Policía Caminera, que es autoridad de control, vamos a perseguir y sancionar estas maniobras. También queremos que esta problemática esté en la agenda social, desde la concientización y la condena pública”, agregó.