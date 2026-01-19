Un nuevo hecho trágico sacudió al cerro Aconcagua y encendió la alerta en plena temporada de ascensos. Un andinista francés murió este lunes mientras realizaba la travesía hacia la cumbre del llamado “Techo de América”, convirtiéndose en el segundo fallecimiento registrado en lo que va de enero en la montaña más alta del continente.

La víctima fue identificada como Guillaume Ferey, quien se descompensó en un sector conocido como “La Cueva”, ubicado a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de la cima. El guía que lo acompañaba advirtió que el montañista había perdido el conocimiento y dio aviso inmediato a las autoridades.

Ante la emergencia, se activó un operativo con la Patrulla de Rescate y personal médico del Servicio de Cóndores, quienes lograron llegar hasta el lugar pese a las condiciones extremas de altura. Tanto el guía como los profesionales intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente se confirmó el fallecimiento del andinista.

El fiscal de turno, Ricardo Iturbide, dispuso que el levantamiento del cuerpo se realizara durante la madrugada para permitir su traslado hasta el sector Gran Acarreo, una zona de extracción ubicada a unos 6.000 metros de altura, desde donde continuará el operativo correspondiente.

Este caso se suma a otra tragedia ocurrida a comienzos del mes. El 5 de enero, un montañista ruso de 55 años murió tras desvanecerse a pocos metros de la cumbre del Aconcagua. A pesar de haber recibido asistencia, no logró sobrevivir. Ambos episodios vuelven a poner en evidencia los riesgos extremos de la alta montaña, incluso para escaladores con experiencia.

Con dos muertes en menos de un mes, las autoridades y los equipos de rescate insisten en la importancia de extremar las medidas de seguridad, respetar los tiempos de aclimatación y evaluar las condiciones físicas antes de intentar el ascenso al Aconcagua.