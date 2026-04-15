La Justicia de Chubut resolvió un golpe fuerte en una causa cargada de violencia extrema: los cuatro narcos que se tirotearon contra la Policía quedarán detenidos con prisión preventiva por seis meses y no serán extraditados a General Roca, donde también están bajo sospecha por un brutal ataque a tiros que dejó a una nena de 11 años al borde de la muerte.

La decisión fue tomada por la jueza Stella Eizmendi, quien rechazó los planteos de la defensa y avaló el pedido del Ministerio Público Fiscal, al considerar la gravedad del episodio ocurrido en Puerto Madryn. En ese contexto, los imputados Sandro Sergio Sebastián Valdez (25), Dylan Oscar Bayón (21), Jorge Javier Julián Valdez (24) y Mariano Isaías Ñancufil (19) seguirán tras las rejas mientras avanza la investigación.

Ahora bien, lo que termina de sacudir el tablero es que, pese a estar vinculados con el ataque a balazos ocurrido en barrio Nuevo de Roca, donde una nena recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió de milagro, los acusados no serán trasladados por el momento. La Justicia chubutense decidió retenerlos para garantizar el proceso local, priorizando el hecho más reciente: un enfrentamiento armado directo contra efectivos policiales.

El episodio que desató todo ocurrió el sábado por la noche en la calle Davies al 2700. Allí, personal de la División Policial de Investigaciones intentó identificar a los ocupantes de un vehículo sospechado de haber participado en un hecho previo. Pero lo que parecía un control de rutina se transformó en una escena de máxima tensión: tras la voz de alto, uno de los ocupantes descendió del auto y comenzó a disparar contra los uniformados.

En ese instante, la violencia escaló de forma brutal. Los policías repelieron el ataque y lograron detener a tres de los sospechosos en el lugar, mientras que un cuarto logró escapar amparado en la oscuridad. Sin embargo, la fuga duró poco. Horas más tarde, y gracias al aporte de un testigo, fue localizado en un hotel alojamiento y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Pero la historia no termina ahí. Durante los procedimientos posteriores, los investigadores encontraron cocaína y marihuana, un dato que enciende todas las alarmas. La hipótesis de un conflicto ligado al narcomenudeo comenzó a tomar fuerza y ahora se investiga si el ataque en Roca, donde más de cinco disparos impactaron en una vivienda con dos hermanas dentro, tiene relación directa con una disputa por droga.

En ese contexto, la jueza fue contundente. Consideró que existen riesgos procesales claros, tanto por la gravedad de los hechos como por la conducta de los imputados, que no dudaron en abrir fuego contra la Policía. Por eso, resolvió fijar un plazo de seis meses de investigación con prisión preventiva, una medida que busca evitar fugas y garantizar el avance de la causa.

Mientras tanto, en Roca la Justicia deberá esperar el avance de la causa en Madryn. La decisión de mantenerlos detenidos en Chubut agrega un nuevo capítulo a una historia que mezcla violencia, impunidad y un trasfondo que podría ser mucho más oscuro de lo que parece.