La primera edición de la Capital Navideña culminó anoche con la celebración de la Noche de Reyes en el Monumento a San Martín, donde cientos de familias se congregaron para participar del espectáculo final que incluyó la llegada de los Reyes Magos, entrega de golosinas y un espacio para que los más chicos se sacaran fotos.

Según el balance oficial, más de 200 mil personas de la ciudad y localidades cercanas participaron de las actividades a lo largo del último mes, consolidando a la propuesta como un evento masivo y de fuerte impacto para la comunidad.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la designación de la ciudad como Capital Navideña permitió posicionarla como destino turístico durante las fiestas de fin de año. “Fue una experiencia muy enriquecedora para toda la comunidad. Pudimos mostrar lo mejor de nuestra ciudad y recibir a miles de visitantes que eligieron pasar las fiestas aquí”, afirmó.

En ese sentido, señaló que muchos de los asistentes a las actividades eran turistas que se encontraban visitando la ciudad y recorriendo sus principales atractivos. Además, confirmó que la propuesta tendrá continuidad: la segunda edición de la Capital Navideña comenzará el 1 de noviembre, con una agenda ampliada de eventos y propuestas.

Pasqualini remarcó también el impacto económico generado: “Más de 200 mil personas vinieron a disfrutar y a sacarse la foto familiar, además de las 50 mil que participaron del evento de Elevé en el Parque Jaime de Nevares. Esto se convirtió en un verdadero motor económico para la ciudad”.

El programa incluyó espectáculos culturales gratuitos, la feria Neuquén Emprende y diversas propuestas gastronómicas, lo que permitió mantener activo el centro durante todo el mes. Desde el municipio indicaron que los primeros números reflejan una ocupación hotelera superior a la esperada y un importante movimiento para comerciantes y prestadores turísticos.

Finalmente, la funcionaria valoró el trabajo conjunto de las distintas áreas municipales involucradas en la organización. “Fue un trabajo articulado entre Cultura, Turismo, Seguridad, Tránsito y Servicios Públicos para que todo se desarrollara de forma ordenada y segura”, expresó. “Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber cumplido los objetivos y con el compromiso de seguir posicionando a la ciudad como un polo turístico durante todo el año”, concluyó.