Reproche municipal: “Tiran un colchón por día”

Aunque quizá algo exagerado, el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, fue más que claro al expresar su fastidio hacia la mala conducta de quienes tiran sus desperdicios literalmente en cualquier lado. “El colchón de todos los días ¡Este es el colchón de todos los días!”, rezongó en un video que realizó mientras encabezaba un operativo de limpieza nocturna.

“Todos los días encontramos un colchón apoyado en un canasto de basura, tirado en un baldío, tirado en un boulevard o en una plaza”, sostuvo el funcionario y agregó: “Este residuo voluminoso no se lo lleva el camión recolector; no se lleva un inodoro roto, no se lleva una cocina, no se lleva un termotanque ¡No lo dejemos en cualquier lugar pensando que el camión recolector se lo va a llevar!”.

“Lo único que hace es dar un aspecto muy malo, contaminación; empieza a ir de un lado para otro, por eso ofrecemos los centros de transferencia o los operativos puerta a puerta”, señaló Haspert molesto ante las actitudes de quienes persisten en la desidia, el desinterés por el trabajo de las cuadrillas municipales, la desaprensión hacia sus propios vecinos y, en definitiva, la mugre.

“Ya estamos a punto de dar toda la vuelta y empezar nuevamente con el ciclo del operativo puerta a puerta (recolección de residuos voluminosos a domicilio) a partir de la primera semana de enero”, sostuvo en su reproche y llamado a cumplir las normas. Luego, tras agradecerles a todos quienes participan de los operativos de limpieza, concluyó: “Con el operativo puerta a puerta vamos a recorrer los mismos barrios que este año”.