Hace un mes que no puede ver a su hija y la fiscalía archivó la denuncia

Gabriel perdió totalmente el contacto con su hija hace ya más de un mes. Según detalla en su denuncia, la madre de la pequeña realiza todas las maniobras posibles para intentar obstruir el vínculo y además, Gabriel se enteró de que su hija de dos años y medio perdió la vacante en el jardín porque su mamá ya no la envía.

"La madre de mi hija es abogada y usa su matrícula para entorpecer el contacto. Cada vez que yo presentaba un escrito para poder ver a mi hija, ella presentaba una contrademanda para seguir estirando la situación. Hace un mes y cinco días que no puedo verla y además, ya no va más al jardín porque perdió la vacante", afirmó Gabriel durante una entrevista con AM550.

Este caso, lamentablemente, se suma a los miles que existen hoy en día en Neuquén, en donde los Juzgados de Familia actúan con ineficiencia y mucha demora. Según reveló un informe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en 14 años (2008-2021) ingresaron 84.732 causas a los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción y solo resolvieron 23.797, osea, el 28,08 por ciento.

"No tengo ni idea de la vida de mi hija, ni como está, ni en donde está parando. Ni siquiera sé su domicilio actual. El 3 de junio, la madre vino a mi casa, montó un circo inventando en donde me trató de violento y golpeador. Actúa de mala leche, ella junto a sus padres, quienes también son responsables de esto", expresó Gabriel.

Luego de esta situación, la jueza del Juzgado N°4 emitió una medida cautelar para evitar que Gabriel se acerque a la madre y viceversa. A su vez, en esa medida, la jueza remarcó que el régimen de visitas de Gabriel con su hija se tenía que mantener, sin embargo, la madre de la pequeña de dos años se encargó de que esto nunca se cumpla.

"Desde Fiscalía me dijeron que iban a archivar la causa porque las denuncias que yo hice por incumplimiento en el régimen de visitas no eran 'justificables', ya que no encontraban que haya un impedimento de contacto. No encuentro razones para seguir esperando más tiempo. Necesito que alguien me dé explicaciones o una solución", concluyó Gabriel.

Por Lucas García para AM550LaPrimera.com